Cientos de fans abarrotan el Azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026

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Horas antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, cientos de seguidores se congregan alrededor del Estadio Ciudad de México, superando obstáculos de movilidad y filas extensas para vivir el inicio de la Copa del Mundo en territorio mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 09:22 AM.