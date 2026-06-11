Cientos de fans abarrotan el Azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 en México ha entrado en su fase final. A pocas horas del pitazo inaugural entre la Selección mexicana y Sudáfrica, la zona del Estadio Ciudad de México se ha convertido en un escenario dominado por camisetas, banderas y una masa de aficionados que buscan ser parte de un momento histórico.
Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas se congregaron en Circuito Azteca y avenidas colindantes, formando una larga fila que rodea el recinto. A pesar de los bloqueos y restricciones de movilidad que afectan a distintas partes de la capital, el entusiasmo de los seguidores parece imponerse a cualquier obstáculo.
Muchos asistentes, procedentes del Estado de México, llegaron a la madrugada, algunos a las 4 a.m., y portaron máscaras y colores representativos de la cultura mexicana. La expectativa se traduce en cánticos, fotografías y un ambiente colorido que envuelve al estadio antes de la apertura de puertas.
Con el reloj avanzando hacia la inauguración, la capital vive horas de intensa emoción: largas filas, calles llenas de seguidores y una creciente expectativa que ya hacen sentir la gran fiesta del fútbol antes del primer silbatazo.