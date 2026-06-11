Inglaterra golea 3-0 a Costa Rica y llega en gran forma al Mundial 2026

Inglaterra no se dejó intimidar por la tormenta eléctrica que retrasó su último amistoso de preparación para el Mundial 2026 y goleó a Costa Rica 3-0 en Orlando este miércoles. El partido, jugado en el Inter&Co Stadium, comenzó con una hora de retraso debido a lluvias torrenciales y rayos que inundaron el campo.
El seleccionador Thomas Tuchel presentó un once de gala, idéntico al que podría alinear contra Croacia el 17 de junio. No realizó cambios hasta pasada la hora de juego, lo que permitió observar el desempeño de los titulares en condiciones adversas.
En la fase de grupos del torneo, Inglaterra se medirá contra Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.