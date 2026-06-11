Inglaterra golea 3-0 a Costa Rica y llega en gran forma al Mundial 2026

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En Orlando, Inglaterra venció a Costa Rica 3-0 pese a la interrupción por tormenta eléctrica. Anthony Gordon, recién fichado por el Barcelona, fue la figura con gol y asistencia, consolidando su posición en el once titular de Thomas Tuchel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:08 AM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 08:38 AM.