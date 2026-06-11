Real Madrid anuncia el regreso de Mourinho con contrato hasta 2029

El Real Madrid confirmó este jueves la llegada de José Mourinho como director técnico del primer equipo, contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029. El técnico de 63 años sustituye a Álvaro Arbeloa y tomará posesión de sus funciones el mismo día en que arranca la pretemporada.
Mourinho vuelve al club merengue tras haberlo dirigido entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó la Liga de Campeones y dos títulos de liga. Su regreso se produce tras la reciente victoria de Florentino Pérez en las elecciones del club, donde superó a Enrique Riquelme y prometió devolver al conjunto a la senda del éxito tras dos años de resultados por debajo de lo esperado.
Para formalizar el fichaje, el Real Madrid abonó al Benfica la cláusula de rescisión de 15 millones de euros, cifra confirmada por la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM). El club portugués, a su vez, anunció la contratación de Marco Silva como sustituto de Mourinho.
El nuevo entrenador enfrenta un reto inmediato: diseñar la plantilla para la temporada 2024‑2025, planificar la pretemporada y programar los partidos amistosos que marcarán el inicio de su gestión. La directiva madridista confía en que la experiencia y el carisma de Mourinho sean la fórmula para recuperar la supremacía del club en la Liga española y en Europa.
“¡Bienvenido, Mourinho!”, se leía en la cuenta oficial del Real Madrid en Twitter, acompañada de una foto del técnico saludando a la afición merengue.