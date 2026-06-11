Real Madrid anuncia el regreso de Mourinho con contrato hasta 2029

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El Real Madrid oficializa la contratación del técnico portugués José Mourinho por tres temporadas, con inicio el 13 de julio, tras pagar 15 millones de euros de cláusula de rescisión al Benfica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 02:34 PM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 02:44 PM.