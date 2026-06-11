New York Knicks firman la mayor remontada en Finales y vencen a Spurs 107-106

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Los New York Knicks superaron una desventaja de 29 puntos, la mayor en la historia de las Finales de la NBA, y vencieron 107‑106 a los San Antonio Spurs, quedando a un triunfo de romper una sequía de 53 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:12 AM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 09:18 AM.