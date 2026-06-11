New York Knicks firman la mayor remontada en Finales y vencen a Spurs 107-106

En una noche histórica para el baloncesto norteamericano, los New York Knicks lograron la mayor remontada jamás vista en una Final de la NBA, superando una desventaja de 29 puntos para derrotar 107‑106 a los San Antonio Spurs, liderados por el prodigio Victor Wembanyama. El triunfo sitúa a los Knicks con una ventaja de 3‑1 en la serie y los coloca a un solo juego de coronarse campeones por primera vez desde 1973.
El partido, disputado en el Madison Square Garden, comenzó con una ventaja abrumadora para los Spurs, que al descanso lideraban 81‑52, marcando la mayor diferencia al medio tiempo para un equipo visitante en una Final. La ventaja se sustentó en 14 triples anotados y una actuación dominante de Wembanyama (24 puntos, 13 rebotes). Sin embargo, una falta cometida por el alero contra Karl-Anthony Towns desencadenó la reacción de los Knicks al inicio del tercer cuarto.
Encabezados por Jalen Brunson, quien anotó 36 puntos, los Knicks redujeron la diferencia de forma vertiginosa. Cada jugada se volvió crucial y, a falta de 1 minuto y 22 segundos, los neoyorquinos tomaron la delantera por primera vez en el encuentro. En la última posesión, Brunson falló un triple defendido por Wembanyama, pero OG Anunoby, con 33 puntos, se elevó para capturar el rebote ofensivo y, a 1.2 segundos del final, anotó el tiro que selló la victoria.
El estadio estalló en júbilo, con celebridades como Taylor Swift entre los espectadores. La remontada supera la anterior mayor en Finales, de 24 puntos lograda por los Celtics contra los Lakers en 2008. El próximo y decisivo partido se jugará el sábado en San Antonio, donde los Spurs buscarán evitar la eliminación y los Knicks intentarán cerrar la sequía de medio siglo.