Raúl Jiménez anota el gol de la victoria contra Sudáfrica y lo dedica a su padre en el Mundial 2026

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El delantero mexicano marcó el tanto definitivo en el partido inaugural del Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Selección y rindiendo homenaje a su difunto padre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 02:47 PM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 03:24 PM.