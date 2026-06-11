Raúl Jiménez anota el gol de la victoria contra Sudáfrica y lo dedica a su padre en el Mundial 2026

Raúl Alonso Jiménez, conocido como el “Lobo de Tepeji”, se consagró como el héroe del encuentro inaugural del Mundial 2026 al anotar el gol de la victoria de México frente a Sudáfrica. El tanto, obra de una potente cabeza, llegó en el minuto 73 tras un pase preciso de Roberto Alvarado y selló el 2-1 definitivo, coronando al Tricolor como ganador del duelo inaugural.
El delantero, que había ingresado como sustituto, esperó el momento exacto para lanzarse al área rival y, sin dudarlo, conectó de cabeza la pelota que venció al arquero sudafricano Ronwen Williams. Tras el gol, Jiménez rompió a llorar mientras señalaba al cielo, dedicando el tanto a su padre, Raúl Jiménez Vega, fallecido meses antes del torneo.
Con este gol, Jiménez alcanzó los 47 goles con la Selección Mexicana, superando a varios de los máximos anotadores históricos y consolidándose como el máximo goleador del Tricolor. Desde su debut el 30 de enero de 2013, ha disputado 124 partidos y se ha mantenido como referente ofensivo, portando el dorsal número 9.
El triunfo de México en el primer partido del Mundial 2026 no solo marcó un inicio prometedor bajo la dirección de Javier Aguirre, sino que también devolvió al “Lobo” la gloria que le había sido esquiva en Qatar 2022, donde el equipo no logró avanzar más allá de la fase de grupos.