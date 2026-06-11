Con la playera del Tri, Sheinbaum y Brugada viven el debut mundialista

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistieron al Fan Fest instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para ver la ceremonia de apertura y el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 12:20 PM.
En Deportes y editada el 11/06/2026 03:42 PM.