Con la playera del Tri, Sheinbaum y Brugada viven el debut mundialista

En la mañana del 11 de junio de 2026, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llegaron al Deportivo Hermanos Galeana a las 11:28 h, acompañadas por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor, y el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés. Vestidas de verde y portando la playera número 26 de la Selección mexicana, ambas autoridades se unieron a los miles de aficionados que se congregaron en el Fan Fest para presenciar la inauguración del Mundial FIFA 2026.
El recinto contó con una pantalla gigante, una carpa y sillas para el público, además de actividades paralelas de promoción del deporte y la cultura, organizadas por la Secretaría de Cultura de la CDMX y el gobierno de la alcaldía. El evento subrayó la apuesta de la capital por integrar a la ciudadanía en la celebración del torneo, que tendrá lugar en tres países de América del Norte.
Durante la transmisión, Sheinbaum y Brugada aplaudieron el desempeño de la Selección mexicana, que se enfrentó a Sudáfrica en el partido inaugural. Ambas mandatarias reiteraron su compromiso con el desarrollo del deporte y la cultura, y destacaron la importancia de que el Mundial sea una oportunidad para impulsar la infraestructura y la inclusión social en la Ciudad de México.
El Fan Fest de Gustavo A. Madero se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados de la capital, reforzando la visión de la administración local de promover espacios públicos de alta calidad que fomenten la participación ciudadana en eventos de alcance internacional.