César Montes se perderá un partido del Mundial 2026 tras expulsión contra Sudáfrica

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El defensa central del Tri, César “Cachorro” Montes, recibió tarjeta roja directa en los minutos finales del triunfo sobre Sudáfrica y quedará suspendido para el segundo encuentro de la fase de grupos contra Corea del Sur. La sanción será de un partido, salvo que la FIFA decida ampliarla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:25 AM.