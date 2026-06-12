César Montes se perderá un partido del Mundial 2026 tras expulsión contra Sudáfrica

La Selección Mexicana perdió a uno de sus pilares defensivos para el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. César Montes fue expulsado en los minutos finales de la victoria 2-1 sobre Sudáfrica y, conforme al Reglamento de la FIFA, la tarjeta roja directa le impone una suspensión automática de un encuentro.
El árbitro sancionó al zaguero tras derribar a Khuliso Mudau en una jugada de peligro durante el tiempo agregado. La acción provocó la expulsión inmediata y, con ello, la ausencia de Montes para el próximo duelo contra Corea del Sur, programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.
Javier Aguirre, director técnico del Tri, deberá reconfigurar la zaga. La opción más probable es que Edson Álvarez asuma la posición de central junto a Johan Vásquez, mientras que Erik Lira ocupará el mediocampo, una decisión ya anunciada por el técnico tras la lesión de Álvarez.
Según el artículo disciplinario, la sanción podría ampliarse si el informe arbitral revela agravantes, pero, por el momento, no se anticipa una medida adicional. De confirmarse la suspensión mínima, Montes regresará para el último partido de la fase de grupos contra Chequia.
El encuentro contra Corea del Sur será decisivo para las aspiraciones del Tri de avanzar a octavos de final y pelear por el liderato del Grupo B. La ausencia de Montes representa un reto táctico importante para Aguirre, quien deberá confiar en la profundidad de su plantel defensivo para mantener la solidez mostrada en el primer partido.