Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 70, a los 86 años

El exdefensa central de la selección brasileña, Hércules Brito Ruas, falleció este jueves a los 86 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de sus familiares y fue confirmada por la Confederación de Fútbol de Río de Janeiro y por el Vasco da Gama, club donde Brito desarrolló la mayor parte de su carrera.
El fallecimiento coincidió con la inauguración del Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. En el Estadio Ciudad de México, escenario donde Brasil levantó la Copa del Mundo en 1970 tras vencer 4‑1 a Italia, se jugó el primer partido del torneo, con victoria de México 2‑0 sobre Sudáfrica.
La partida de Hércules Brito Ruas marca el cierre de una era para el fútbol brasileño y deja un vacío en la historia del deporte, especialmente en el recuerdo de la generación que llevó a Brasil a su tercer título mundial.