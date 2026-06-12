Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 70, a los 86 años

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El legendario zaguero brasileño Hércules Brito Ruas murió a los 86 años por complicaciones de una neumonía, coincidendo con la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde Brasil se consagró campeón en 1970.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:06 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:27 AM.