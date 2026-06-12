José Ramón Fernández estalla contra el Mundial 2026: “La gente pobre quedó fuera”

...

El veterano periodista deportivo señaló que los altos precios de los boletos y la escasa presencia de aficionados de bajos recursos convierten al Mundial 2026 en un evento alejado de la mayoría de los mexicanos, en contraste con la Copa del Mundo de 1986.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:35 AM.