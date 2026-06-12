Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar

El 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México fue testigo de una de las hazañas más memorables del fútbol mexicano: Gilberto Mora, de apenas 17 años, debutó en el partido inaugural del Mundial y se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Selección Nacional en disputar un encuentro mundialista.
El joven mediocampista, que había irrumpido en la Primera División a los 15 años, conquistó la Copa Oro con la Selección Sub‑20 a los 16 y ahora, con 17, escribe su nombre con letras doradas en la historia del fútbol de México. Además, Mora es el jugador más joven de toda la Copa del Mundo 2026, superando a figuras históricas como Hugo Sánchez, quien debutó a los 19 años en 1977.
Su actuación no solo representa un récord individual, sino también la renovación generacional que la dirigencia mexicana busca para los próximos ciclos mundialistas. Entrenadores, analistas y aficionados destacan su madurez táctica, visión de juego y la serenidad mostrada bajo la presión de un escenario legendario, donde Pelé y Diego Maradona levantaron la Copa en ediciones pasadas.
El impacto de Mora se percibe en la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él, demostrando que la edad no es una barrera cuando confluyen disciplina, talento y oportunidades. Su desempeño abre la puerta a una nueva era de futbolistas jóvenes que podrían liderar a México en futuras competiciones internacionales.
El récord alcanzado en el Estadio Ciudad de México, considerado uno de los templos del fútbol mundial, quedará grabado en la memoria colectiva del deporte nacional. La tarde del 11 de junio será recordada como el día en que una nueva generación tomó protagonismo, y el Mundial 2026 podría ser solo el primer capítulo de una carrera destinada a marcar época.