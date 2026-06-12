Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar

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El mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo y el más joven de todo el torneo 2026. Su debut, en el Estadio Ciudad de México, marca un hito para la Selección y simboliza la apuesta por el talento juvenil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:09 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:10 AM.