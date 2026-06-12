Inauguración del Mundial 2026 tropieza: falla show, gradas vacías y redes estallan contra Canadá

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La ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026 en Toronto, prevista como muestra de la diversidad cultural canadiense, se vio empañada por una falla en la estructura inflable de la Copa y por la presencia de numerosos asientos vacíos, generando críticas en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 03:08 PM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 04:00 PM.