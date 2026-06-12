México lidera el Grupo A del Mundial 2026 tras la primera jornada; Corea del Sur le sigue de cerca

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó con intensidad en el Grupo A, donde México y Corea del Sur sumaron sus tres puntos iniciales y se colocaron en la cúspide de la tabla, mientras que República Checa y Sudáfrica deberán reaccionar en la segunda fecha.
En el Estadio Ciudad de México, la selección anfitriona, dirigida por Javier Aguirre, impuso su dominio con un contundente 2-0 ante Sudáfrica. Julián Quiñones marcó el primer gol del torneo, convirtiéndose en el autor del histórico tanto inaugural, y Raúl Jiménez selló el triunfo con el segundo tanto, garantizando a México la mejor diferencia de goles del grupo.
Horas después, en Guadalajara, Corea del Sur remontó un 0-1 para imponerse 2-1 a República Checa. El equipo asiático mostró gran capacidad de reacción y, al igual que México, alcanzó los tres puntos, quedando a un solo gol de diferencia en la tabla.
Con ambos equipos igualados en puntos, la diferencia de goles favorece al conjunto mexicano, que lidera el Grupo A. República Checa y Sudáfrica, por su parte, se encuentran en la zona de peligro y deberán buscar la victoria en la segunda jornada para mantener vivas sus esperanzas de avanzar.
El próximo enfrentamiento directo entre México y Corea del Sur será decisivo para definir al líder del grupo. Un triunfo mexicano lo acercaría a los dieciséisavos de final, mientras que una victoria surcoreana lo colocaría como líder indiscutible.
En resumen, la primera jornada del Grupo A ya muestra a sus principales contendientes, pero aún quedan partidos clave que podrían reconfigurar el panorama del torneo.