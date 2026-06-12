México lidera el Grupo A del Mundial 2026 tras la primera jornada; Corea del Sur le sigue de cerca

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En la jornada inaugural del Mundial 2026, México se posicionó como líder del Grupo A con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur empató en puntos tras vencer 2-1 a República Checa, quedando a un gol de diferencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:08 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:14 AM.