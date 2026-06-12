Mourinho solicita a Bernardo Silva para reforzar al Real Madrid

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El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha manifestado su interés por fichar al centrocampista portugués Bernardo Silva, quien habría recibido la oferta del club blanco con buenos ojos, mientras el Manchester City se prepara para su salida en junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:03 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:31 AM.