Mourinho solicita a Bernardo Silva para reforzar al Real Madrid

El recién nombrado entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha puesto su mirada en el centrocampista portugués Bernardo Silva como pieza clave para reforzar la zona media del conjunto blanco de la próxima temporada.
Según informó la agencia EFE, fuentes cercanas al entorno del técnico español confirmaron que el club ha iniciado conversaciones con el agente de Silva, Jorge Mendes, y que el jugador ha recibido la propuesta con una actitud positiva. Silva, de 31 años, está próximo a finalizar su contrato con el Manchester City en junio y ha expresado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.
Durante siete temporadas en el City, el portugués acumuló más de 600 partidos, 111 goles y 103 asistencias, y se convirtió en una pieza fundamental del proyecto de Pep Guardiola, ganando seis Premier League, una Champions League y numerosos títulos nacionales e internacionales. Su versatilidad le ha permitido desempeñarse como extremo, volante, ‘10’ o falso ‘nueve’, adaptándose a distintas exigencias tácticas.
Para Mourinho, la incorporación de Silva significaría un impulso inmediato al centro del campo, donde el Real Madrid busca mayor control del juego y creatividad. El técnico español visualiza al portugués como un complemento de los actuales mediocampistas, aportando visión, movilidad y resistencia física, atributos que ha demostrado al disputar los 38 partidos de liga en la última campaña del City.
El historial de lesiones de Silva es también un punto a favor: desde su llegada al Etihad en 2017 ha perdido menos de una decena de encuentros por problemas físicos, lo que lo convierte en un activo fiable para un club que aspira a mantener la competitividad en todas las competiciones.
El posible fichaje consolidaría la relación entre el Real Madrid y la agencia Gestifute, que representa a Silva, y reforzaría la estrategia de Mourinho de combinar experiencia con talento internacional para volver a la cima del fútbol europeo.
Mientras tanto, el Manchester City se prepara para despedir a uno de sus mayores referentes, y el futuro de Bernardo Silva parece dirigirse hacia la Liga española, donde su ritmo pausado, creatividad y capacidad de trabajo podrían ser decisivos para la reconstrucción del conjunto merengue.