Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa 2026

La UEFA confirmó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, de 34 años, será el encargado de pitar la final de la Supercopa de Europa 2026, enfrentará al Paris Saint‑Germain y al Aston Villa.
Artan, quien fue nombrado el mejor árbitro de África en 2023 y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018, había sido incluido en la prelista para el Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la administración estadounidense le negó la entrada por irregularidades detectadas en su proceso de verificación de antecedentes, impidiéndole ser el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo.
Ante esta situación, la UEFA, a través de su presidente Aleksander Čeferin, justificó la designación de Artan para la Supercopa como una muestra de respeto a su labor arbitral y como parte del convenio de colaboración con la Confederación Africana de Fútbol (CAF). "El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere reconocer el trabajo excepcional de Omar y su compromiso con los valores de unidad, igualdad y no discriminación", declaró Čeferin en un comunicado oficial.
El anuncio también contó con el respaldo del presidente de la CAF, Patrice Motsepe, quien resaltó que Artan es "uno de los mejores árbitros del mundo" y que su participación en la Supercopa refuerza el objetivo común de desarrollar el fútbol en todos los niveles.
Tras el rechazo en EE. UU., Artan regresó a Mogadiscio, donde fue recibido como héroe por autoridades y aficionados. Su nombramiento para la Supercopa representa, según la UEFA, una oportunidad para que el árbitro somalí continúe demostrando su calidad en el escenario europeo.
El partido, que reúne a los campeones de la Champions League y la Europa League, se jugará en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo, bajo la atenta mirada de millones de espectadores y de la prensa internacional.