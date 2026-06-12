Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa 2026

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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, rechazado en EE. UU. para el Mundial 2026, será el encargado de pitar el duelo entre PSG y Aston Villa en Salzburgo el 12 de agosto, bajo el marco de colaboración entre UEFA y CAF.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:03 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:41 AM.