Pachuca anuncia el regreso de Rodolfo Pizarro al club

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El club de la Bella Airosa confirmó, mediante un video con temática Joker, el retorno del mediocampista mexicano después de una década, tras su paso por FC Juárez y una trayectoria que incluye éxitos en Chivas, Monterrey, MLS y Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 04:11 PM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 04:49 PM.