Pachuca anuncia el regreso de Rodolfo Pizarro al club

Pachuca oficializó el regreso de Rodolfo Pizarro mediante una presentación audiovisual en sus redes sociales, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su posible retorno. El mediocampista, que llega procedente de FC Juárez, volverá a vestir la camiseta de los Tuzos, club donde debutó profesionalmente en 2012 y donde conquistó el Clausura 2016.
El video, inspirado en el personaje Joker, generó gran expectación entre los aficionados y subrayó el vínculo histórico entre el jugador y la institución. La campaña resaltó que Pizarro es uno de los talentos surgidos de la cantera tuza que ha alcanzado mayor proyección a nivel nacional e internacional.
Durante su primera etapa en Pachuca, el futbolista disputó más de 150 partidos oficiales y formó parte del plantel que obtuvo el título del Clausura 2016. Su salida en 2017 lo llevó a una exitosa trayectoria: pasó por Chivas, donde ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF, la Liga MX y la Copa MX; luego integró a Monterrey, consolidándose como pieza clave y convocado a la selección nacional.
En 2020, Pizarro dio el salto a la Major League Soccer con Inter Miami, seguido de una breve experiencia en el fútbol europeo con el AEK Atenas de Grecia. Regresó a México para jugar en Mazatlán FC y, más recientemente, en FC Juárez, donde disputó la temporada 2025‑26.
El regreso de Pizarro representa una apuesta estratégica de Pachuca, que en los últimos años ha combinado el desarrollo de jóvenes talentos con la incorporación de jugadores experimentados que aporten liderazgo. Su experiencia acumulada en México, Estados Unidos y Europa será puesta al servicio del conjunto hidalguense en el Apertura 2026.
Este movimiento se perfila como uno de los fichajes más simbólicos del mercado de transferencias, reforzando la identidad del club y ofreciendo al equipo una figura con trayectoria, carisma y conocimiento del fútbol mexicano.