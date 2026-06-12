Sean Payton firma extensión de contrato con los Denver Broncos hasta 2030

El propietario y director ejecutivo de los Denver Broncos, Greg Penner, confirmó este jueves la firma de una extensión de contrato de cinco años para el entrenador en jefe Sean Payton, que permanecerá al frente del equipo hasta la temporada 2030.
El nuevo acuerdo reemplaza al anterior, que había sido ampliado hasta 2027, y coincide con la reciente extensión del contrato del gerente general George Patón. Payton, de 62 años, llegó a Denver en 2022 y, en sus tres temporadas, ha acumulado un récord de 33‑21, incluidos los playoffs.
Con una trayectoria de 184‑108 en temporada regular y 10‑10 en postemporada, sus 184 victorias lo sitúan como el segundo entrenador activo con mayor número de triunfos en la NFL, solo detrás de Andy Reid de Kansas City.
Durante su primera campaña en Denver, el equipo terminó 8‑9; la siguiente, 10‑7, rompiendo una sequía de ocho años sin apariciones en playoffs. En 2024, los Broncos lograron un 14‑3, alcanzaron el primer puesto de la AFC y llegaron al juego de campeonato de la conferencia, donde cayeron 10‑7 ante los New England Patriots en una tormenta de nieve.
Payton, quien ganó un Super Bowl tras 15 años al frente de los New Orleans Saints, mantendrá sus responsabilidades de llamado de jugadas, delegando la coordinación ofensiva a Davis Webb. En la práctica de temporada baja del jueves, ambos se reunieron con la prensa para comentar la extensión.
“Estamos entusiasmados de que Sean continúe liderando a nuestro equipo, construyendo sobre el progreso alcanzado en un momento tan emocionante para los Broncos”, declaró Penner.
El anuncio también menciona la ausencia de Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo derecho tras la victoria en tiempo extra contra Buffalo en la ronda divisional.