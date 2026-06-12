Sean Payton firma extensión de contrato con los Denver Broncos hasta 2030

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El entrenador en jefe de los Denver Broncos, Sean Payton, firmó una nueva extensión de cinco años que lo mantendrá al mando del equipo hasta la temporada 2030, según anunció el propietario Greg Penner.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:02 AM.
En Deportes y editada el 12/06/2026 09:37 AM.