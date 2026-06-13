Andrea Becerra logra triplete de medallas y reafirma su dominio mundial

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga volvió a escribir una página histórica en el deporte nacional al cerrar la jornada internacional en Turquía con una trilogía de medallas: oro en la competencia individual, plata en equipos femeniles y bronce en la prueba mixta.
Entró al certamen como favorita y cumplió con creces las expectativas, manteniendo su posición como primera del ranking mundial de arco compuesto femenino. En semifinales eliminó a la estadounidense Savannah O’Donohue y se enfrentó a la colombiana Sara López, una de las grandes figuras de la disciplina. Ambas arqueras empataron 146‑146, lo que obligó a un disparo de desempate. Becerra, bajo la presión del momento decisivo, anotó un 10 mientras su rival marcó un 9, asegurando así la medalla de oro y desatando la celebración del equipo mexicano.
En la competencia por equipos femeniles, la jalisciense compitió junto a Dafne Quintero y Adriana Castilla. En una final reñida contra el conjunto anfitrión (Hazal Burun, Emine Rabia Oguz y Defne Cakmak), México cayó 231‑233, obteniendo la medalla de plata.
La primera presea del día llegó en la modalidad mixta. Andrea formó dupla con Sebastián García y venció a los estadounidenses O’Donohue y Curtis Broadnax 155‑154, logrando el bronce.
Andrea Maya Becerra nació el 25 de julio de 2000 en Guadalajara. Desde joven se destacó en tiro con arco, alcanzando el número uno del ranking mundial femenino en 2025. Entre sus logros destacan oro en la Universiada Mundial de Nápoles 2019, plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, bronce en el Campeonato Mundial de Yankton 2021, dos platas en el Mundial de Berlín 2023 y oro individual en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025. En 2025 se coronó campeona mundial de arco compuesto individual, consolidándose como una de las deportistas mexicanas más exitosas de la actualidad.
Con esta actuación, Becerra amplía su palmarés y refuerza su condición de garantía de medallas para México en cada competencia internacional.