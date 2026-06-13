Andrea Becerra logra triplete de medallas y reafirma su dominio mundial

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La arquera mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga conquistó oro individual, plata por equipos femeniles y bronce en la prueba mixta en la Copa del Mundo de tiro con arco celebrada en Turquía, consolidándose como la número uno del ranking mundial femenino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 11:01 AM.