Thomas Partey es excluido del partido Ghana vs Panamá tras negativa de visa en Canadá

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El centrocampista del Villarreal y de la Selección de Ghana, Thomas Partey, no podrá jugar contra Panamá en Toronto porque el gobierno canadiense le negó el visado, basándose en las graves acusaciones de delitos sexuales que enfrenta en Reino Unido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:54 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 11:12 AM.