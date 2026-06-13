Thomas Partey es excluido del partido Ghana vs Panamá tras negativa de visa en Canadá

El gobierno de Canadá ha rechazado la solicitud de visado del futbolista ghanés Thomas Partey, lo que imposibilita su participación en el primer partido de la Selección de Ghana contra Panamá, programado para el miércoles 17 de junio en Toronto. Partey, mediocampista del Villarreal y una de las piezas clave del conjunto africano, se queda fuera del debut mundialista por la decisión migratoria canadiense.
Mientras tanto, el futuro deportivo de Partey con la Selección de Ghana sigue en el aire, dependiente tanto de la evolución de los procesos judiciales como de posibles decisiones migratorias en los próximos destinos del Mundial.