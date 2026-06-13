Mundial 2026: Canelo Álvarez elige a Cristiano Ronaldo en polémico reto de boxeo

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En la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, Saúl “Canelo” Álvarez declaró que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo sería el único capaz de resistir un asalto suyo, mientras anunciaba su regreso al boxeo en septiembre tras una cirugía de codo y una derrota reciente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 12:47 PM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 12:52 PM.