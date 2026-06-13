Mundial 2026: Canelo Álvarez elige a Cristiano Ronaldo en polémico reto de boxeo

Durante la noche inaugural del Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, el campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, invitado como figura destacada del deporte, entregó el reconocimiento al Mejor Jugador del Partido y respondió a una pregunta de la prensa sobre qué futbolista podría aguantarle un round en un cuadrilátero profesional.
El pugilista señaló a Cristiano Ronaldo, resaltando la fortaleza, disciplina y preparación física que el delantero ha demostrado a lo largo de su carrera, y añadió que, de entre los futbolistas, él sería el único con la capacidad de resistir un asalto suyo. La mención de Zlatan Ibrahimovic también surgió en la conversación, pero la respuesta de Canelo se centró en Ronaldo.
La declaración generó un amplio debate en redes sociales y medios deportivos, donde aficionados de ambos deportes compararon la resistencia y el acondicionamiento de los futbolistas frente a un boxeador de la talla de Canelo, considerado uno de los mejores de la era moderna.
Más allá del intercambio anecdótico, la presencia de Canelo en la apertura del torneo subraya su creciente relevancia internacional y su papel como embajador del deporte mexicano. Tras una intervención quirúrgica en el codo y una derrota ante Terence Crawford, el campeón anunció que volverá al ring en septiembre, fecha en la que se espera su próximo combate oficial.
El anuncio de su regreso, sumado a la polémica sobre la resistencia de Ronaldo, mantiene a Canelo en el centro de la conversación tanto en el mundo del boxeo como en el del fútbol, mientras México celebra su debut en la Copa del Mundo.