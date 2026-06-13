Checo Pérez partirá desde la posición 19 en el GP de Barcelona 2026

Sergio "Checo" Pérez enfrentará una ardua remontada en el Gran Premio de Barcelona 2026 después de quedar fuera de la segunda ronda de clasificación y registrar el decimonoveno mejor tiempo de la sesión (1:17.545). Este resultado lo obliga a iniciar la carrera desde la posición 19, únicamente por delante de los pilotos que también fueron eliminados en la Q1.
En contraste, el piloto británico George Russell consolidó el dominio de Mercedes al lograr la pole position con una vuelta de 1:14.679, seguida de cerca por Lewis Hamilton de Ferrari (1:14.743), apenas 64 milésimas de segundo detrás. La tercera posición quedó para el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, con un tiempo de 1:14.998.
Detrás de los tres primeros, se ubicaron Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes no pudieron igualar el ritmo impuesto por la escudería alemana en la ronda final. La sesión también estuvo marcada por el accidente de Charles Leclerc, quien perdió el control tras pasar por la grava, provocando una bandera roja en la Q3. Leclerc salió ileso, pero quedó relegado a la décima posición en la parrilla.
Los diez primeros puestos de salida quedaron conformados de la siguiente manera: