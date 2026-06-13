Checo Pérez partirá desde la posición 19 en el GP de Barcelona 2026

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El piloto mexicano quedó eliminado en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Barcelona 2026, registrando el decimonoveno mejor tiempo (1:17.545) y arrancará desde la fila trasera, mientras Mercedes asegura la pole con George Russell.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:56 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 11:15 AM.