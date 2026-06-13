México vuelve a la cancha el 18 de junio: próximo duelo contra Corea del Sur en Guadalajara

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Tras vencer 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, la Selección Mexicana jugará su segundo partido del Grupo A contra Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron, Guadalajara.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:03 AM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 10:58 AM.