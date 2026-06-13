Faitelson critica a fans que se grabaron en el gol de México y desata debate

...

Dos jóvenes creadores de contenido fueron duramente criticados por grabar sus reacciones al segundo gol de México en el partido inaugural del Mundial, generando un debate sobre la cultura del “selfie” y la monetización en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:09 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 09:43 AM.