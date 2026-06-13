Isaac del Toro gana etapa 7 GC en el Grand Colombier y sube en la general del Tour Auvergne-Rhône-Al

Isaac del Toro (UAE) se impuso en la etapa 7 del Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes, coronando en solitario el ascenso al Grand Colombier (133,6 km, 8,5 km al 11 %). Llegó a la meta en 3h 41′ 41″ con una media de 36,2 km/h, 25 segundos por delante del español Juan Ayuso, quien intentó un ataque tardío sin éxito.
El joven corredor de Ensenada, de 22 años, suma su victoria número 26 y se coloca en la quinta posición del general, a 2′ 33″ del líder australiano Luke Tuckwell, quien mantuvo el maillot amarillo tras una jornada marcada por incidentes y una neutralización del descenso del tercer puerto por grava.
En el podio también estuvieron el noruego Tobias Johannessen (+38″) y el belga UCI WorldTeam Uijtdebroeks (+41″). Dentro del top 10 se ubicaron tres españoles –Cristian Rodríguez, José Félix Parra y Jan Castellón– y el belga Seixas, que pese a una caída grave recuperó el tiempo y terminó a 1′ 21″.
La caída de Paul Seixas, que quedó tendido más de tres minutos, fue uno de los momentos más impactantes. El francés recibió el apoyo de su familia al final de la etapa y demostró gran coraje al volver a la carrera.
Con la etapa reina programada para el domingo en el Plateau de Solaison, el pelotón se prepara para una batalla final. Tuckwell cederá el mando si pierde tiempo, y los contendientes Jorgenson, Del Toro, Ayuso, Johannessen y Seixas están a menos de un minuto del líder, lo que promete un cierre de Tour “no apto para cardíacos”.
Previos incidentes incluyeron la retirada del esloveno Glivar y lesiones de Daniel Felipe Martínez (Colombia) y Alex Díaz (España) tras una caída antes del banderazo.