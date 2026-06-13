Isaac del Toro gana etapa 7 GC en el Grand Colombier y sube en la general del Tour Auvergne-Rhône-Al

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El mexicano Isaac del Toro (UAE) ganó la séptima etapa del Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes en el Grand Colombier, mientras que el australiano Luke Tuckwell conservó el liderato general a 2′ 33″ del ganador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:49 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 11:23 AM.