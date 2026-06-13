México, EE. UU. y Canadá imponen condiciones en el inicio del Mundial 2026

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Los tres países anfitriones del Mundial 2026 iniciaron el torneo con resultados positivos: México y Estados Unidos ganaron sus encuentros, mientras que Canadá obtuvo su primer punto histórico. Los triunfos se registraron en el Estadio Azteca, Los Ángeles y Toronto, generando optimismo en sus aficiones y planteando expectativas de liderazgo en la fase de grupos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 12:46 PM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 12:56 PM.