México, EE. UU. y Canadá imponen condiciones en el inicio del Mundial 2026

En la jornada inaugural del Mundial 2026, los tres anfitriones demostraron fortaleza: México venció a Sudáfrica 2-0 en el Estadio Azteca, Estados Unidos superó a Paraguay 3-0 en el Coliseo de Los Ángeles y Canadá empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto, logrando su primer punto en la historia de los mundiales.
El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, se impuso gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque la afición anheló una diferencia mayor en el marcador. Por su parte, Mauricio Pochettino comandó a la selección estadounidense con un dominio táctico que limitó las opciones ofensivas del rival sudamericano.
Canadá, bajo la batuta de Jesse Marsch, hizo historia al empatar en los minutos finales con un tanto de Cyle Larin, rompiendo la sequía de puntos que vivió en Qatar 2022.
Estos resultados fortalecen el ánimo de las aficiones y posicionan a México, EE. UU. y Canadá como posibles líderes de sus grupos, con la mirada puesta en la segunda fecha del torneo.
El regreso del Estadio Azteca como escenario central del fútbol internacional, la celebración en Los Ángeles y el entusiasmo en Toronto marcan un inicio prometedor para el Mundial 2026, aunque cada selección deberá afinar su definición y consistencia para avanzar a la siguiente ronda.