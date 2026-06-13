Leyenda japonesa Tiger Mask IV arranca su gira final con triunfo en la Catedral de la Lucha Libre

En la función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México, Tiger Mask IV, una de las figuras más icónicas de la lucha libre japonesa, dio inicio a su gira de despedida con una victoria sobre Black Tiger.
En los momentos finales, tras neutralizar a Guerrero y Cavernario, Tiger Mask IV y Black Tiger se disputaron la última caída. Un intento fallido de Black Tiger de usar el “mist” fue aprovechado por el veterano, quien ejecutó su característico Tiger Driver y obtuvo la cuenta definitiva.