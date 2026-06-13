Leyenda japonesa Tiger Mask IV arranca su gira final con triunfo en la Catedral de la Lucha Libre

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El legendario luchador japonés Tiger Mask IV debutó en el CMLL y venció a Black Tiger en la Arena México, marcando el arranque de su gira de despedida por territorio nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:54 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 12:19 PM.