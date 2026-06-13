UFC hará historia en la Casa Blanca con Topuria y Gaethje por el título ligero

El próximo fin de semana el Ultimate Fighting Championship (UFC) vivirá un hito sin precedentes: la primera pelea oficial en la Casa Blanca, concretamente en el Jardín Sur de Washington. El combate titular de peso ligero enfrentará al invicto Ilia Topuria contra el favorito local Justin Gaethje, en una lucha por la unificación del cinturón.
El evento se enmarca dentro de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y coincide con el cumpleaños del expresidente Donald Trump, reconocido aficionado del UFC. Topuria llega con un récord impecable de 17 victorias y 0 derrotas, y ha declarado que su objetivo es "un nocaut" contra Gaethje, quien es conocido por su estilo de intercambio de golpes.
"Va a ser un nocaut. La gente quiere verlo, sobre todo en un escenario tan icónico como la Casa Blanca y contra un oponente como Justin Gaethje. Estoy superemocionado porque es el tipo de peleador al que también le gusta brindar espectáculo", afirmó Topuria en entrevista exclusiva para Milenio – La Afición.
El georgiano reconoce que Gaethje buscará el intercambio de golpes, pero confía en su superioridad técnica para capitalizar esas oportunidades. "Siempre que he peleado con mis rivales, todos han sido muy estratégicos, lo cual es entendible. Pero con Justin siento que en algún momento buscará ese intercambio de golpes, y eso es todo lo que necesito", añadió.
Topuria también expresó su orgullo por ser el protagonista de un evento que marcará un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas. Además, reveló que encuentra inspiración en varios boxeadores mexicanos, destacando a una auténtica leyenda del deporte que lo motiva a seguir superándose.
Fuera del octágono, el campeón de dos veces UFC ha hablado de sus raíces georgianas y de su experiencia viviendo la guerra entre Georgia y Rusia, temas que abordó en su reciente serie "Los Topuria", disponible en Max.