UFC hará historia en la Casa Blanca con Topuria y Gaethje por el título ligero

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El invicto georgiano Ilia Topuria, con 17‑0, asegura que noqueará a Justin Gaethje en el primer evento de UFC celebrado en la Casa Blanca, parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de EE. UU. y el cumpleaños del expresidente Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:49 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 10:55 AM.