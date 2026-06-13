De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán cerca de reforzar a los Diablos Rojos

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El mediocampista mexicano Víctor Guzmán, quien no renovó con Chivas, está a punto de fichar por Toluca para el Apertura 2026, bajo la dirección de Antonio Mohamed.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:27 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 12:23 PM.