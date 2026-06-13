De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán cerca de reforzar a los Diablos Rojos

Toluca se perfila como el próximo destino de Víctor "Pocho" Guzmán, quien concluirá su etapa con Chivas sin lograr un acuerdo de renovación. Diversos reportes indican que el mediocampista está próximo a firmar con los Diablos Rojos, reforzando un plantel que busca consolidar su bicampeonato del año pasado.
Guzmán, formado en la cantera de Chivas pero sin debutar con el primer equipo, se consolidó en Pachuca, donde se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX. Tras un paso fallido por un control antidopaje en 2020, regresó a los Tuzos y más tarde, en 2023, volvió a Chivas, donde llegó a ser capitán y lideró al equipo hasta el subcampeonato.
En los últimos torneos, sin embargo, perdió protagonismo tanto en Chivas como en Pachuca, situación que él mismo confirmó en entrevistas, indicando que no continuaría con el club. La reestructuración deportiva y los cambios de entrenador abrieron la puerta a nuevas ofertas, y Toluca surgió como una de las opciones más atractivas.
El conjunto escarlata, dirigido por Antonio Mohamed, busca añadir experiencia y liderazgo al mediocampo. La incorporación de Guzmán aportaría profundidad táctica y un referente ofensivo, características que lo han convertido en un jugador clave en equipos protagonistas.
Hasta el momento, la operación no ha sido oficializada, pero las fuentes coinciden en que el acuerdo está muy próximo. De concretarse, Víctor Guzmán cerrará un ciclo que incluye su formación en Chivas, su consolidación en Pachuca y su regreso al Rebaño, para iniciar una nueva etapa en Toluca, uno de los clubes más fuertes del fútbol mexicano.