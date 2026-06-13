Spurs confían en la remontada pese a quedar al borde del título para los Knicks

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Victor Wembanyama, la pieza clave de los San Antonio Spurs, asegura que el equipo mantiene la convicción necesaria para revertir una desventaja 1‑3 contra los New York Knicks y buscar la histórica remontada en la serie final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 13/06/2026 10:48 AM.