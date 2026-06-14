Ana Paula Vázquez lleva a México a dos medallas de plata en la Copa del Mundo

La delegación mexicana de tiro con arco sumó dos medallas de plata en la etapa de Antalya, Turquía, de la Copa del Mundo 2026, con Ana Paula Vázquez como figura central.
En la prueba individual de arco recurvo, Vázquez superó a la italiana Roberta Di Francesco en semifinales (6‑0) y se enfrentó a la china Jingyi Zhu en la final, donde quedó segunda con marcador 7‑3. Con este resultado, la arquera sonorense alcanzó la segunda posición mundial en la disciplina.
El conjunto femenino, integrado por Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, también llegó a la final por equipos. En un duelo cerrado contra China, las mexicanas fueron derrotadas 5‑3, asegurando la medalla de plata y marcando su segunda aparición en el podio en la temporada 2026.
Estos logros refuerzan la regularidad del equipo mexicano en el circuito internacional y su papel como principal contendiente de cara a los próximos compromisos del ciclo olímpico, incluidos los Juegos Olímpicos de 2028.
La actuación en Antalya eleva el total de preseas obtenidas por México en la Copa del Mundo, consolidando al país como una de las potencias emergentes del tiro con arco y generando expectativas de nuevos podios en las próximas etapas del calendario mundial.