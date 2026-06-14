Ana Paula Vázquez lleva a México a dos medallas de plata en la Copa del Mundo

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La arquera sonorense Ana Paula Vázquez se alzó con la plata individual y, junto a Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, obtuvo la segunda medalla de plata por equipos, consolidando a México como potencia en el circuito internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:44 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 01:17 PM.