Cristiano Ronaldo, a los 41 años, lidera el Mundial 2026 con un físico de ensueño

...

El delantero portugués disputará su sexto Mundial como el jugador más veterano del torneo, mostrando una musculatura y condición física que muchos desearían para un fin de semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:37 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 12:13 PM.