Cristiano Ronaldo, a los 41 años, lidera el Mundial 2026 con un físico de ensueño

Cristiano Ronaldo, con 41 años, será el jugador más mayor del Mundial de Fútbol 2026 y competirá en su sexta edición del certamen. Las imágenes de sus entrenamientos en Estados Unidos revelan una musculatura extremadamente definida, una potencia física sobresaliente y un porcentaje de grasa corporal por debajo del promedio de los futbolistas profesionales.
El portugués respondió a las dudas sobre su edad con la frase que dio la vuelta a los medios: “¿Físicamente? Estoy bien. ¿Qué no han visto mis partidos?”. Su seguridad se sustenta en una disciplina de entrenamiento que combina fuerza, cardio, velocidad, movilidad y una estricta recuperación, según especialistas en rendimiento deportivo.
Su trayectoria, iniciada en Alemania 2006, abarca seis mundiales sin haber alzado el trofeo máximo, pero su legado como pionero de la preparación física y la longevidad en el deporte está asegurado.
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