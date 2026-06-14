Isaac del Toro se corona campeón del Tour Auvergne Rhône‑Alpes tras victoria en la etapa 8

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El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la etapa 8 y se adjudicó el título general del Tour Auvergne Rhône‑Alpes, consolidando su regreso tras la lesión sufrida en la Vuelta al País Vasco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:42 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 12:45 PM.