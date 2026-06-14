Isaac del Toro se corona campeón del Tour Auvergne Rhône‑Alpes tras victoria en la etapa 8

Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se proclamó campeón del Tour Auvergne Rhône‑Alpes al ganar la etapa 8, una ruta de 120,1 km entre Beaufort y el Plateau de Solaison, y al consolidar la ventaja obtenida en la etapa anterior.
El mexicano partió la jornada con 49 segundos de diferencia sobre el líder general y, tras una escapada liderada por el colombiano Harold Tejada, lanzó su ataque definitivo en el último puerto fuera de categoría, dejando a sus rivales a más de medio minuto de distancia y cruzando la meta en solitario.
La victoria de la etapa 8 marcó la segunda consecutiva para del Toro, quien también había triunfado en la etapa 7, y le permitió asegurar la clasificación general del certamen, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo en esta carrera europea.
El logro adquiere mayor relevancia al considerarse el regreso del ciclista después de varios meses de inactividad provocados por una fractura sufrida en la Vuelta al País Vasco. El proceso de rehabilitación incluyó intensas sesiones de fisioterapia y entrenamiento, que le permitieron volver al nivel de élite.
Con el título en el bolsillo, del Toro mira ahora al próximo gran objetivo: el Tour de Francia 2026, programado del 4 al 26 de julio, donde buscará replicar su forma y representar a México en la máxima competición del ciclismo mundial.