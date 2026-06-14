Los New York Knicks conquistan su tercer título de la NBA

En una noche histórica para la franquicia, los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA al derrotar a los San Antonio Spurs 94‑90 en el último partido de la Final, logrando su tercer anillo tras los triunfos de 1970 y 1973.
El espectáculo estuvo encabezado por Jalen Brunson, quien anotó 45 puntos y dirigió la ofensiva neoyorquina, mientras sus compañeros sumaron 49. El conjunto de Nueva York cerró la serie con un marcador global de 4‑1, superando a un Spurs liderado por el joven prodigio Victor Wembanyama, quien registró 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, pero no pudo evitar la derrota.
Los Knicks, que ingresaron a los playoffs sin ser favoritos, protagonizaron una racha de 13 victorias consecutivas, incluida la eliminación del campeón defensor Oklahoma City Thunder. La afición, que se congregó en masa en la ciudad de San Antonio, celebró el triunfo como si fuera en casa, generando una atmósfera de júbilo comparable a la de los títulos de 1970 y 1973.
El tercer campeonato se consolida como el mayor logro de la carrera de Brunson, quien ya había protagonizado una remontada histórica de 29 puntos contra los Miami Heat en la segunda ronda. En esta final, los Knicks superaron un déficit de 16 puntos en el segundo cuarto y mantuvieron el control del marcador durante los últimos cuatro minutos del juego.
En las gradas, íconos del pasado neoyorquino como Patrick Ewing aplaudieron el logro, cerrando un ciclo de más de medio siglo sin títulos. La victoria marca el regreso de los Knicks a la élite del baloncesto mundial y abre una nueva era para la franquicia.