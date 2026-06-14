Los New York Knicks conquistan su tercer título de la NBA

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Jalen Brunson lideró a los Knicks con 45 puntos para vencer 94‑90 a los San Antonio Spurs y lograr el primer campeonato del equipo desde 1973, cerrando la serie 4‑1.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:37 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 12:13 PM.