Ilia Topuria y Justin Gaethje cumplen la báscula en la Casa Blanca

...

Los contendientes al cinturón ligero de la UFC, Ilia Topuria y Justin Gaethje, alcanzaron el límite de 155 libras en la ceremonia de pesaje celebrada en Washington, evento que cerrará la histórica velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el 14 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:44 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 01:20 PM.