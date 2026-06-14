Ilia Topuria y Justin Gaethje cumplen la báscula en la Casa Blanca

El sábado se dio inicio a la esperada jornada de pesaje que precede al combate de unificación del cinturón ligero de la UFC, programado para el domingo 14 de junio a las 20:00 ET en la Casa Blanca. Ilia Topuria, la principal estrella de la organización y bicampeón mundial, y el veterano estadounidense Justin Gaethje, llegaron al límite permitido de 155 libras (70,3 kg), cumpliendo con la báscula sin incidencias.
Topuria, de nacionalidad georgiana, se presentó como gran favorito ante Gaethje, quien aseguró estar “hecho para este momento”. El campeón georgiano declaró: “Voy a conseguir una victoria con estilo”, mientras que el estadounidense respondió: “Estoy listo para dar lo mejor de mí”.
El evento, que forma parte de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y coincide con el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump, tendrá un costo estimado de 60 millones de dólares y será transmitido en vivo por Paramount+ bajo el patrocinio de Crypto.com.
En la cartelera coestelar, el brasileño Álex Pereira subió a la categoría de peso pesado, pesando 251 libras (114 kg), para enfrentarse al francés Ciryl Gane, quien registró 248 libras (112 kg). Pereira, con 38 años, busca convertirse en el primer campeón de tres divisiones en la historia de la UFC.
Los aficionados podrán seguir la transmisión en tiempo real a través de las plataformas oficiales de la UFC y de Paramount+, mientras la Casa Blanca se convierte en el escenario de una de las noches más emblemáticas del deporte de combate.