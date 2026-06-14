Victor Wembanyama admite que no estaba listo para ganar la NBA tras la derrota ante los Knicks

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El joven gigante francés de los San Antonio Spurs reconoció su falta de preparación tras perder la serie de finales contra los New York Knicks, a pesar de anotar 19 puntos y 14 rebotes. Su desempeño irregular y la presión de una posible nueva final en 2027 fueron temas centrales de la conferencia de prensa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:38 AM.
En Deportes y editada el 14/06/2026 12:24 PM.