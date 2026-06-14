Victor Wembanyama admite que no estaba listo para ganar la NBA tras la derrota ante los Knicks

Victor Wembanyama, la superestrella de 22 años de los San Antonio Spurs, declaró con rotundidad que «no estaba preparado para ganar» tras la derrota de su equipo ante los New York Knicks en el último partido de la serie de finales de la NBA, jugado este sábado.
Los Knicks se impusieron en San Antonio por 94-90, cerrando la eliminatoria con un marcador global de 4-1. Wembanyama registró 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, pero fue superado por la actuación estelar de Jalen Brunson, quien anotó 45 puntos para los neoyorquinos.
El gigante francés, de 2.24 m de altura, reconoció que la experiencia vivida fue "la mayor lección de su vida" y un "momento de aprendizaje" que supera cualquier otra situación anterior. En su conferencia de prensa posterior al partido, el jugador expresó su frustración al constatar que ahora le separan al menos cien partidos de una posible nueva final en 2027.
Wembanyama también admitió haber tenido su peor actuación ofensiva de la temporada, fallando 12 de 19 tiros de campo y anotando sólo tres puntos en el último cuarto, lo que limitó su impacto en el cierre del juego.
El joven de 22 años, considerado una futura leyenda del baloncesto, dejó un mensaje en redes sociales que resonó entre los aficionados: "Appreciate y'all. See you... never".
Con la eliminación, los Spurs deberán replantear su estrategia y seguir trabajando en el desarrollo del talento de Wembanyama, quien aún tiene un futuro prometedor por delante.