Javier Aguirre ajusta la preparación del Tri para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana realizó un ajuste estratégico antes de su enfrentamiento contra Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador Javier Aguirre decidió trasladar los entrenamientos al Campo Dos del Centro de Alto Rendimiento (CAR), cuya superficie de césped es idéntica a la del Estadio Akron, sede del partido.
Esta medida, anunciada el domingo 14 de junio, no responde a problemas de mantenimiento del campo habitual, sino a una planificación deliberada para que los jugadores se familiaricen con el tipo de pasto que encontrarán en Guadalajara. La FIFA permite a los equipos hacer un reconocimiento visual del estadio un día antes del encuentro, pero prohíbe entrenamientos completos en la cancha oficial. Ante esta restricción, México optó por reproducir las condiciones del terreno en el Campo Dos, garantizando una adaptación física y técnica óptima.
Los objetivos clave del cuerpo técnico son:
El movimiento de Aguirre subraya la intención del cuerpo técnico de maximizar la ventaja de anfitrión, reforzando la preparación táctica y técnica del conjunto nacional para el segundo compromiso de la fase de grupos.