Javier Aguirre ajusta la preparación del Tri para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara

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El técnico Javier Aguirre modificó la rutina de entrenamiento del Tri, trasladando los entrenos al Campo Dos del Centro de Alto Rendimiento, que replica el césped del Estadio Akron, para optimizar la adaptación al terreno antes del duelo contra Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 15/06/2026 08:36 AM.