Diego Lopes lleva “La Chona” a la Casa Blanca y roba el show en el cumpleaños de Trump

El 15 de junio de 2026 la UFC organizó el evento Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, coincidiendo con el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump y los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Más de 4 000 invitados, entre ellos Mark Zuckerberg y Melania Trump, presenciaron una noche que combinó espectáculo deportivo y simbolismo patriótico.
El primer peleador en cruzar el octágono fue Diego Lopes, nacido en Sudamérica y formado en Puebla, México. Como de costumbre, su canción de entrada fue “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, acompañada de banderas de Brasil y México. A pesar de rumores sobre una posible prohibición del tema por el contexto político, Lopes desmintió los comentarios y afirmó que solo quería disfrutar el momento.
En el ring, Lopes enfrentó a Steve Garcia en la división de peso pluma. Tras un inicio desfavorable, el mexicano‑brasileño dio la vuelta al combate en el segundo asalto, mandó a su rival a la lona y obtuvo un nocaut técnico. Al salir del octágono, se colocó su sombrero vaquero, saltó sobre la jaula y recibió la ovación del público, incluido el propio Trump, quien aplaudió la actuación.
La victoria consolida a Lopes como uno de los contendientes principales en la categoría de peso pluma, acercándolo a una futura oportunidad por el título mundial. La noche también destacó otros combates estelares: Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria para coronarse campeón indiscutido de peso ligero, y Ciryl Gane venció a Álex Pereira por TKO, obteniendo el título interino de peso pesado.
El evento Freedom 250 quedará registrado como uno de los más inusuales de la historia de la UFC, y “La Chona” se erigió como la canción que, en medio de la pompa presidencial, se robó los primeros aplausos del jardín sur de la Casa Blanca.