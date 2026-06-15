Diego Lopes lleva “La Chona” a la Casa Blanca y roba el show en el cumpleaños de Trump

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En la celebración del 80.º cumpleaños de Donald Trump y los 250 años de la independencia de EE. UU., la UFC instaló un octágono en el jardín sur de la Casa Blanca. El peleador mexicano‑brasileño Diego Lopes entró al combate con “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, venció a Steve Garcia por nocaut técnico y se llevó los aplausos del presidente y de más de 4 000 invitados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:08 AM.
En Deportes y editada el 15/06/2026 08:29 AM.