Katia Itzel García hace historia al debutar como cuarta árbitra en el Mundial 2026

El domingo 14 de junio de 2026, Katia Itzel García, árbitra mexicana y ex‑alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, vivió su debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026 al desempeñarse como cuarta árbitra en el encuentro entre Países Bajos y Japón, correspondiente al Grupo F de la fase inaugural.
El partido, disputado en el estadio de Dallas, marcó un hito histórico: García se convirtió en la primera mujer mexicana en formar parte de una terna arbitral en una Copa del Mundo varonil. Junto a ella, la asistente de reserva Sandra Ramírez también integró el cuerpo arbitral, subrayando el avance de la inclusión femenina en roles tradicionalmente ocupados por hombres.
Con esta designación, la árbitra, reconocida por su trayectoria en la Liga MX Femenil y en torneos regionales, recibió la confirmación de que también ejercerá como cuarta árbitra en el partido Inglaterra‑Croacia, programado para el miércoles 17 de junio, igualmente en Dallas. Las autoridades del torneo indicaron que, conforme avance la competición, ambas árbitras podrían ser asignadas a encuentros de mayor relevancia.
El debut de Katia Itzel García representa un paso significativo en la apertura de espacios para las mujeres dentro del arbitraje futbolístico mexicano, consolidando su figura como referente de vanguardia y fomentando la igualdad de oportunidades en el deporte.