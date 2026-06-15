Katia Itzel García hace historia al debutar como cuarta árbitra en el Mundial 2026

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La árbitra mexicana, egresada de la UNAM, participó en el partido Países Bajos‑Japón del Grupo F en Dallas, convirtiéndose en la primera mujer de México en integrar una terna arbitral en una Copa del Mundo masculina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:03 AM.
En Deportes y editada el 15/06/2026 08:21 AM.