Marc Cucurella se incorpora al Real Madrid con contrato de seis temporadas

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El lateral izquierdo de 27 años, procedente del Chelsea, firma con el Real Madrid hasta 2030 después de un acuerdo que se estima entre 50 y 60 millones de euros, convirtiéndose en el primer fichaje oficial bajo la segunda etapa de José Mourinho.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:08 AM.
En Deportes y editada el 15/06/2026 08:27 AM.