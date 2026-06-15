Marc Cucurella se incorpora al Real Madrid con contrato de seis temporadas

El Real Madrid anunció oficialmente la llegada del defensa catalán Marc Cucurella, quien firmó un contrato de seis temporadas que lo mantendrá en el club blanco hasta 2030. El acuerdo, que según fuentes se sitúa entre 50 y 60 millones de euros, se concretó mientras el jugador se encontraba concentrado con la Selección española para el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.
El comunicado del club merengue señaló que Cucurella, de 27 años, deja el Chelsea, donde jugó las últimas cuatro campañas y acumuló 163 partidos, 9 goles y 13 asistencias. Con los londinenses también ganó la Liga de Conferencia y el Mundial de Clubes 2023.
Esta contratación es la primera oficial bajo la segunda etapa del entrenador portugués José Mourinho, quien regresó al banquillo del Real Madrid después de trece años. El presidente del club, Florentino Pérez, había prometido reforzar la plantilla con varios fichajes de alto nivel; entre ellos, el central francés Ibrahima Konaté (libre del Liverpool), el lateral neerlandés Denzel Dumfries (con contrato en el Inter de Milán hasta 2028) y el mediocampista portugués Bernardo Silva, cuyo vínculo con el Manchester City está próximo a concluir.
El lateral izquierdo, formado en la cantera del Barcelona, debutó en Primera con el club catalán en la temporada 2017‑2018 y ganó una Copa del Rey. Posteriormente militó en el Eibar y el Getafe antes de dar el salto a la Premier League con el Brighton en 2021. Un año después, el Chelsea lo adquirió por aproximadamente 65 millones de euros.
Con la Selección española, Cucurella ha sido internacional 24 veces y formó parte del equipo que se coronó campeón de la Eurocopa 2024 bajo la dirección de Luis de la Fuente, quien lo ha utilizado como titular en la banda izquierda.
El Real Madrid no reveló la cifra exacta del traspaso, pero los medios especializados coinciden en que el monto ronda los 50‑60 millones de euros. La incorporación de Cucurella refuerza la defensa del conjunto blanco en una temporada que arranca con la expectativa de competir por la Liga, la Copa del Rey y la Champions League.