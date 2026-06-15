México concluye con 15 medallas en el Panamericano Sub‑23 de Lucha Libre en Perú

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La delegación mexicana de lucha libre y grecorromana obtuvo 2 oros, 5 platas y 8 bronces en el Campeonato Panamericano Sub‑23 celebrado en Perú, evidenciando el auge de las nuevas generaciones en la disciplina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 15/06/2026 08:59 AM.