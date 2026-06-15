México concluye con 15 medallas en el Panamericano Sub‑23 de Lucha Libre en Perú

La delegación mexicana de lucha libre y grecorromana cerró su participación en el Campeonato Panamericano Sub‑23 con un total de 15 medallas: 2 de oro, 5 de plata y 8 de bronce. El torneo, realizado en Perú del 12 al 15 de junio de 2026, marcó un hito para los jóvenes atletas, quienes demostraron que el país está viviendo un momento favorable en esta disciplina.
El cuerpo técnico de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FEMELA) calificó la actuación como "altamente positiva" y anunció que los seleccionados regresarán a México para un breve receso antes de reincorporarse a sus centros de alto rendimiento, con miras a los próximos compromisos internacionales.
Para revertir esta tendencia, FEMELA y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) deberán impulsar:
Los luchadores sub‑23 se prepararán ahora para los eventos clasificatorios que definirán las 288 plazas olímpicas disponibles en las 18 categorías de peso. El objetivo es que la generación emergente continúe elevando el nivel del deporte y, eventualmente, convierta a México en una potencia olímpica en lucha.