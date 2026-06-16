Gigante francés va por Brian Gutiérrez, pero Chivas exige al menos 10 millones

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El mediocampista mexicano Brian Gutiérrez ha despertado el interés de un club de la Ligue 1 tras su destacado semestre con Chivas y su debut en el Mundial 2026. El Rebaño Sagrado exige al menos 10 millones de dólares por su traspaso, mientras evalúa la posible salida del jugador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 01:04 PM.