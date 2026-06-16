Gigante francés va por Brian Gutiérrez, pero Chivas exige al menos 10 millones

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, un club relevante de la Ligue 1 de Francia está interesado en fichar a Brian Gutiérrez, el joven mediocampista que brilló en el Clausura 2026 de la Liga MX con 916 minutos jugados, dos goles y dos asistencias para Chivas.
El desempeño de Gutiérrez le valió la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Nacional y, sin duda, lo catapultó a la titularidad en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, consolidándose como una pieza importante del mediocampo tricolor.
Ante el posible acercamiento europeo, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ha dejado claro que no cederá al jugador fácilmente. La cifra mínima exigida es de 10 millones de dólares; solo si la oferta supera ese monto se considerará la venta, siempre tomando en cuenta la opinión del futbolista.
El Mundial 2026, que se celebra en territorio mexicano, podría elevar aún más el valor de mercado de Gutiérrez, lo que motivaría a Chivas a buscar una compensación económica mayor. Mientras se define su futuro, el club ya se prepara para cubrir posibles bajas, incorporando a jóvenes talentos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, provenientes de Xolos y Pumas, respectivamente.
Se espera que los nuevos refuerzos presenten sus exámenes médicos y se integren a la pretemporada bajo la dirección de Gabriel Milito, garantizando la continuidad competitiva del Rebaño Sagrado.