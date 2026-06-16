México impresiona: Corea del Sur elogia su fortaleza mental previo al duelo del Mundial 2026

En la antesala del enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado para el Grupo A del Mundial 2026, el psiquiatra de la selección surcoreana, Han Doug Hyun, elogió la preparación psicológica del Tricolor. Tras observar el debut del equipo dirigido por Javier Aguirre contra Sudáfrica, Hyun afirmó que los futbolistas mexicanos no mostraron señales de bloqueo mental ni nerviosismo, a pesar de la intensa afición y las altas expectativas.
“No observé jugadores bloqueados mentalmente. Incluso con toda la energía y el entusiasmo de la afición, parecían muy cómodos. Da la impresión de ser un equipo bien preparado psicológicamente”, señaló el especialista. Además, resaltó que la calidad futbolística del plantel se complementa con un trabajo sólido fuera del terreno de juego.
El médico también reconoció los avances de México en salud mental deportiva, indicando que la incorporación de psicólogos al cuerpo técnico ha sido clave para el manejo de escenarios de alta exigencia. “Hasta donde yo sé, México también incorporó psicólogos deportivos a su estructura desde hace varios años. Y en este torneo también están trabajando junto al equipo. Creo que eso ha tenido una influencia positiva”.
Estas declaraciones subrayan la importancia de la preparación integral de los futbolistas y añaden un elemento de respeto mutuo entre ambas selecciones, que se medirán en el próximo encuentro decisivo.