México impresiona: Corea del Sur elogia su fortaleza mental previo al duelo del Mundial 2026

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Especialistas del cuerpo técnico surcoreano destacaron la solidez psicológica de la Selección Mexicana tras su debut contra Sudáfrica, señalando que los futbolistas están bien preparados para afrontar la presión de jugar como anfitriones del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:01 AM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 01:45 PM.