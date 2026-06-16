Jordan Carrillo se despide de Pumas y se incorpora a Chivas de Guadalajara

Jordan Carrillo, delantero de 24 años, publicó este lunes una carta de despedida en sus redes sociales para anunciar su salida de Pumas y confirmar su llegada a Chivas de Guadalajara. El club tapatío pagará 5.5 millones de dólares a Santos Laguna por el pase definitivo del jugador y le ofrecerá un contrato de cuatro años, convirtiéndolo en el segundo refuerzo del Rebaño Sagrado para el Torneo Apertura 2026.
El mexicano llegó a Pumas en el semestre 2025‑2026 y, a pesar de su corta estadía, dejó una huella importante. Fue pieza clave en la Gran Final del Clausura 2026, donde los auriazules cayeron ante Cruz Azul en el Olímpico Universitario, y se posicionó como uno de los futbolistas más destacados del torneo, lo que lo convirtió en prioridad de mercado para la directiva rojiblanca.
En su carta de Instagram, Carrillo expresó: "Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al fútbol". Añadió que en Pumas volvió a disfrutar cada entrenamiento y partido, y que siempre llevará consigo el apoyo y cariño de la afición universitaria.
El jugador también rindió homenaje a la afición: "Por alentar sin descanso, por exigirnos a dar lo mejor y por demostrar, partido tras partido, la grandeza de estos colores. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y la certeza de que Pumas es una institución enorme, con una identidad única y una pasión que jamás se olvida". Cerró su mensaje con el grito de guerra universitario –¡Goya, Cachún Cachún Ra Ra!– y un corazón en los colores auriazul.
Antes de su paso por la Universidad Nacional, Carrillo tuvo un ciclo irregular en Santos Laguna y una breve experiencia en el Sporting de Gijón (Liga Hypermotion, España). Su llegada a Chivas representa el cuarto club de su carrera profesional y la oportunidad de consolidarse bajo la dirección del técnico argentino Gabriel Milito, quien busca reforzar el sector ofensivo con un perfil dinámico y desequilibrante.
Se espera que Carrillo arribe a la Perla Tapatía entre miércoles y jueves de esta semana para firmar su contrato y ser presentado oficialmente. La directiva de Pumas le concedió días adicionales de descanso antes de incorporarse a la pretemporada, por lo que no participó en el arranque de los trabajos físicos junto al resto del plantel.
Junto a Carrillo, Chivas confirmó también a Kevin Castañeda como refuerzo para el Apertura 2026, reforzando así su ofensiva de cara a los próximos torneos.