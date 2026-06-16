Jordan Carrillo se despide de Pumas y se incorpora a Chivas de Guadalajara

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El delantero mexicano Jordan Carrillo anunció su salida de Pumas tras un semestre destacado y confirmó su fichaje por Chivas, club que pagará 5.5 millones de dólares a Santos Laguna por su pase definitivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 09:35 AM.