México y extranjeros chocarán de nuevo en el Juego de Estrellas de la LMB

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La LMB anunció los planteles que competirán el 28 de junio en el Walmart Park de Monterrey: un equipo de extranjeros liderado por EE. UU. y una Selección mexicana con 29 jugadores, entre los que destaca Ramiro Peña como capitán honorífico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:08 PM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 01:14 PM.