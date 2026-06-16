México y extranjeros chocarán de nuevo en el Juego de Estrellas de la LMB

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) reveló este viernes los planteles que disputarán el Juego de Estrellas 2026, el segundo encuentro consecutivo entre los mejores jugadores extranjeros de la liga y la Selección mexicana. El duelo se jugará el domingo 28 de junio en el Walmart Park, casa de los Sultanes de Monterrey.
Ramiro Peña, de los Sultanes de Monterrey, será el capitán honorífico de la Selección mexicana. El año anterior, la selección se impuso 4‑3 sobre el equipo de extranjeros en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.