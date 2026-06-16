México apuesta por Gilberto Mora como titular ante Corea del Sur en el Mundial 2026

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El director técnico Javier Aguirre considerará al joven mediocampista Gilberto Mora como titular en el próximo duelo contra Corea del Sur, tras una actuación perfecta contra Sudáfrica. La decisión busca compensar la expulsión de César Montes y renovar el medio campo del Tricolor en el Grupo C del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 10:32 AM.