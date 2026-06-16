México apuesta por Gilberto Mora como titular ante Corea del Sur en el Mundial 2026

La Selección Mexicana podría iniciar su segundo partido del Grupo C con Gilberto Mora, de los Xolos, como mediocampista titular. El anuncio, que se perfila como una de las decisiones tácticas más relevantes del técnico Javier Aguirre, responde a la impecable actuación del joven contra Sudáfrica, donde completó el 100 % de sus 14 pases y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Copa del Mundo 2026 para México.
El encuentro contra Corea del Sur está programado para el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara y reviviría una histórica rivalidad que ha costado victorias al Tricolor en fases mundialistas. Con la expulsión de César Montes en el primer partido, Aguirre necesita reforzar la zona de recuperación y distribución del balón; la inclusión de Mora permitiría una mayor velocidad en las transiciones y una conexión más directa entre defensa y ataque.
El posible once inicial contemplaría los siguientes cambios: Gilberto Mora ocuparía el puesto de Fidalgo o Brian Gutiérrez en el mediocampo; Edson Álvarez se desplazaría a defensa central para suplir la ausencia de Montes; Luis Chávez se sumaría como complemento defensivo; Israel Reyes mantendría su lugar en la banda; y el trío ofensivo de Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez permanecería como referencia de ataque.
Esta reconfiguración busca minimizar el impacto de la baja de Montes y aprovechar la precisión y dinamismo que Mora mostró en su debut. Además, su juventud y proyección podrían aportar el espíritu competitivo necesario para romper la tendencia adversa que México ha tenido contra equipos asiáticos en torneos internacionales.
El empate 1‑1 frente a Sudáfrica aumentó la presión sobre el conjunto nacional, que necesita sumar puntos para avanzar. La posible titularidad de Mora no solo representa una apuesta táctica, sino también una señal de confianza en la cantera mexicana, que podría abrir nuevas alternativas estratégicas para el resto del Mundial.