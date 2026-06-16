Tamaulipecos se alzan con oro y plata en el Mundial de Síndrome de Down 2026

El talento deportivo de Tamaulipas volvió a brillar en el escenario internacional al lograr medallas de oro y plata en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down 2026, celebrados en Sofía, Bulgaria.
Gabriel Alejandro Avilés González, originario de Ciudad Victoria, integró la escuadra mexicana que se adjudicó la medalla de oro en la prueba de relevos 4 × 100 m planos. La cuarteta, compuesta por Avilés, Diego Enrique Torres Núñez, Antonio Lamas Ávalos y Ángel Flores González, superó a Argentina y Portugal, asegurando el primer lugar y entregando a México uno de los triunfos más destacados de la jornada.
Por su parte, Juan Daniel Rodríguez Mascorro, también victorense, obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina, posicionándose entre los mejores de su categoría y sumando una presea más a la delegación mexicana.
El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virués Lozano, resaltó el respaldo del Gobierno estatal a los atletas, señalando que dicho apoyo forma parte de una política de impulso al deporte incluyente y al acompañamiento de los representantes de la entidad en competencias de alto nivel.
Avilés tiene programadas participaciones en las pruebas individuales de 100 m y 200 m planos, bajo la dirección de su entrenador Juan Humberto Del Toro Elizondo, con la intención de sumar más medallas para México. Mientras tanto, las actividades del campeonato continuarán en los próximos días.
Con el oro en relevos y la plata en jabalina, Tamaulipas inicia su participación en el Mundial con resultados sobresalientes, reafirmando el potencial de sus deportistas en el deporte adaptado y contribuyendo al desempeño de la delegación mexicana en Bulgaria.