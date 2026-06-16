Tamaulipecos se alzan con oro y plata en el Mundial de Síndrome de Down 2026

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Gabriel Alejandro Avilés González y Juan Daniel Rodríguez Mascorro, atletas de Tamaulipas, conquistaron medallas de oro y plata respectivamente en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down celebrados en Sofía, Bulgaria, reforzando la presencia del estado en el deporte adaptado internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 03:05 PM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 03:49 PM.