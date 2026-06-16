Valentina Torres se corona con oro en la Copa del Mundo de Triatlón Huatulco 2026

La mexicana Ana María Valentina Torres hizo historia este domingo al alzarse con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Triatlón celebrada en Huatulco, Oaxaca. Con un tiempo de 1:00:07, la atleta de 25 años superó a sus rivales en una prueba que combinó natación, ciclismo y carrera, y que marcó el punto más alto de su carrera deportiva.
Torres, quien concluyó sus estudios universitarios el año anterior, explicó que la finalización de su carrera le permitió dedicarse de lleno al entrenamiento: “Cada sesión estuvo cuidadosamente planeada y hoy se ven los frutos. Estoy agradecida con Dios, con mis padres y con todas las personas que siempre me han respaldado”, declaró a La Jornada.
Con este triunfo, la triatleta asciende al puesto 83 del ranking mundial y al número 16 en el continente, posición que le brinda una base sólida para los próximos retos: los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto. En esa cita, buscará sumar puntos para asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El oro obtenido en territorio nacional tiene un significado especial para Torres. “Ganar en mi país, y especialmente en Oaxaca, con toda su riqueza cultural, es una experiencia única”, comentó, resaltando la emoción de competir frente a su gente.
El éxito de Valentina se inscribe en un contexto de logros deportivos mexicanos recientes. En ciclismo, Isaac del Toro se coronó campeón del Tour Auvergne Rhône Alpes, mientras que en tiro con arco Ana Paula Vázquez obtuvo la plata individual en la Copa del Mundo de Antalya 2026 y el equipo femenino quedó en segundo lugar.
Con estos resultados, el deporte mexicano demuestra su capacidad de brillar más allá del fútbol, ofreciendo al país nuevas alegrías y consolidando a atletas como Valentina Torres como referentes de excelencia y dedicación.