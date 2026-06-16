Valentina Torres se corona con oro en la Copa del Mundo de Triatlón Huatulco 2026

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La triatleta mexicana Ana María Valentina Torres, de 25 años, ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Triatlón de Huatulco con un tiempo de 1:00:07, consolidándose en el podio internacional y preparando su camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, a futuro, Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:04 PM.
En Deportes y editada el 16/06/2026 12:46 PM.