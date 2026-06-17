Kevin Castañeda es el primer refuerzo oficial de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito

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El Club Deportivo Guadalajara anunció la contratación del mediapunta tapatío Kevin Castañeda, de 26 años, como su primer fichaje del segundo semestre de 2026. El jugador, proveniente de los Xolos de Tijuana, llega para reforzar el ataque de Chivas en el Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup, alineado al proyecto táctico del técnico argentino Gabriel Milito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 03:03 PM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 03:09 PM.