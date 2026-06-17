Kevin Castañeda es el primer refuerzo oficial de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito

El Club Deportivo Guadalajara oficializó la incorporación de Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo nacido en la capital jalisciense, como su primer refuerzo bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. El fichaje, anunciado por la directiva rojiblanca, responde a la necesidad de dotar al Rebaño Sagrado de mayor creatividad y potencia de gol para el Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup.
Castañeda, de 26 años, se formó en las fuerzas básicas del Toluca y debutó profesionalmente el 22 de julio de 2018 contra Monarcas Morelia. Su paso por los Xolos de Tijuana, desde 2022, lo consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga MX, lo que le valió convocatorias recientes a la Selección Mexicana absoluta.
El técnico argentino Milito busca replicar la química que Castañeda mostró con Efraín Álvarez en Tijuana, combinando visión periférica, precisión de pase y potente disparo de media distancia. Según la directiva, el mediapunta aportará versatilidad al frente de ataque, capaz de moverse entre líneas, desarmar bloques defensivos y retroceder para asociarse con el mediocampo, generando una ofensiva impredecible y de alta cuota de gol.
Con la llegada de Castañeda, Chivas refuerza su política de repatriar talento nacional y se posiciona para mantener el protagonismo en la primera línea del fútbol mexicano. El club espera que el jugador, en plenitud futbolística, sea un motor clave para alcanzar los objetivos del nuevo ciclo bajo la batuta de Milito.