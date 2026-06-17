Christian Martinoli arremete contra David Faitelson en plena guerra de ratings

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El narrador de Azteca Deportes, Christian Martinoli, lanzó duras críticas a su excompañero David Faitelson mientras intensifica la disputa de audiencia con TUDN durante la Copa Mundial FIFA 2026. En un video publicado desde el baño, Martinoli subrayó la diferencia de recursos entre ambas cadenas y reiteró su confianza en la fórmula que ha conquistado al público mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:18 AM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 08:31 AM.