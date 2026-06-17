Christian Martinoli arremete contra David Faitelson en plena guerra de ratings

Christian Martinoli, la voz más polémica de la televisión deportiva mexicana, utilizó sus redes sociales para lanzar un ataque directo contra David Faitelson, excompañero y figura destacada de TUDN, en medio de la guerra de ratings que se vive durante la Copa Mundial FIFA 2026.
El lunes, el narrador de Azteca Deportes compartió un video en el que, desde el baño, narró un partido y, con tono sarcástico, declaró: “Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde el baño orino a todos”. El clip fue una respuesta a la ironía de TUDN sobre las transmisiones realizadas desde los estudios del Ajusco.
En entrevista con el reportero Ernesto Buitrón, Martinoli reconoció la ventaja presupuestal de TUDN, señalando que la cadena cuenta con “muchas personas importantes, más partidos y mayores recursos”. Sin embargo, sostuvo que la audiencia de TV Azteca se mantiene fiel gracias a la fórmula que él y Luis García han perfeccionado.
Respecto a Faitelson, Martinoli admitió su “jerarquía” y su capacidad para generar polémica en el entorno digital, pero enfatizó que su propio estilo sigue atrayendo a un amplio sector de la afición que sigue la Liga MX y el Mundial 2026.
El veterano de 50 años también dejó claro que su preocupación principal ya no es la competencia, sino que “nosotros estemos contentos y que la pasemos bien”. Añadió que lleva 28 años en TV Azteca y que este es su octavo Mundial como narrador.
Martinoli recordó que su rivalidad con Televisa y, por extensión, con TUDN, se remonta a sus inicios bajo la tutela de José Ramón Fernández, quien le inculcó “un odio profesional” hacia la cadena rival. A pesar de ofertas tentadoras, el narrador asegura que nunca trabajará para Televisa.
Con su estilo irreverente, sarcasmo y humor negro, Martinoli ha transformado la crónica futbolística en México, consolidándose como la voz más cotizada y controvertida de la industria durante la Copa Mundial 2026.