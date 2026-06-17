Floyd Mayweather enfrenta cargos graves en Las Vegas por emisión de cheque sin fondos

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather, de 49 años, se encuentra bajo investigación penal en el condado de Clark tras ser acusado de emitir un cheque sin fondos por 200,000 dólares a la tienda de reventa de lujo Gold and Beyond. Los cargos, presentados en abril, incluyen robo y falsificación de cheque con intención de defraudar, ambos considerados delitos graves bajo la legislación de Nevada.
Según la oficina del fiscal de distrito, el cheque fue emitido en diciembre de 2024 a través de Wells Fargo Bank, pese a que la cuenta del boxeador no contaba con los recursos necesarios. La supuesta compra correspondía a un reloj de alta gama, aunque la tienda nunca recibió el pago y el cheque fue devuelto por falta de fondos.
Mayweather no asistió a la comparecencia inicial del lunes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas; su representación legal compareció en su lugar. El juez fijó una nueva audiencia para el mes de septiembre, fecha en la que el atleta deberá responder a los cargos.
El caso llega en un momento delicado para Mayweather, quien anunció a principios de 2024 su regreso al ring después de varios retiros. Tenía programado participar en el combate “Battle of the Legends”, previsto para el 27 de junio en Atenas, Grecia, y había confirmado su presencia en el evento en abril.
Los fiscales del condado de Clark señalan que la acción de Mayweather constituye una tentativa de fraude financiero, lo que podría acarrearle sanciones penales severas, incluyendo multas y posible tiempo en prisión, dependiendo del veredicto final.
Mientras tanto, la comunidad del boxeo y los seguidores del atleta siguen atentos a los desarrollos del proceso judicial, que podría impactar tanto su reputación como sus planes deportivos para el resto del año.