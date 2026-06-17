Floyd Mayweather enfrenta cargos graves en Las Vegas por emisión de cheque sin fondos

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El ex campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather fue acusado de emitir un cheque de 200 mil dólares sin fondos para comprar un reloj de lujo, lo que le ha generado dos cargos por delitos graves en el condado de Clark, Nevada. La audiencia inicial se llevó a cabo sin su presencia y la próxima comparecencia está programada para septiembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:09 AM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 05:23 AM.