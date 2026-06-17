“Es excelente y hará goles”: Modrić llena de elogios a Santiago Giménez antes del Mundial

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El capitán de Croacia, Luka Modrić, resaltó la importancia del delantero mexicano Santiago Giménez para la Selección Nacional, subrayando su recuperación tras una grave lesión y su capacidad goleadora. El reconocimiento del croata eleva las expectativas sobre el joven del AC Milan de cara al torneo en EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 01:33 PM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 02:36 PM.