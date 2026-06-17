“Es excelente y hará goles”: Modrić llena de elogios a Santiago Giménez antes del Mundial

En la antesala del duelo contra Inglaterra en el Mundial 2026, Luka Modrić, capitán de la selección croata, elogió públicamente a Santiago Giménez, delantero del AC Milan, por su potencial y su papel decisivo para México. El mediocampista destacó la resiliencia del mexicano, quien superó una lesión grave en la temporada anterior y volvió a jugar al final del calendario europeo, convirtiéndose en una pieza clave para la escuadra azteca.
Modrić explicó que la relación entre ambos se fortaleció al convivir en el mismo edificio en Milán: “Antes que nada, Santiago es un excelente chico y un excelente jugador. Hemos entablado una relación realmente buena porque vivimos en el mismo edificio”. Además, resaltó la rapidez y la eficacia del delantero en el área: “Sé que no jugó el primer partido, pero sus cualidades son marcar goles. Es rápido y se desenvuelve excelente en el área”.
El reconocimiento de una figura internacional como Modrić eleva las expectativas de la afición y del cuerpo técnico mexicano, que busca consolidar a Giménez como referente ofensivo en la fase decisiva del torneo. El delantero, de 23 años, ahora cuenta con el respaldo de uno de los jugadores más experimentados del mundo, lo que podría traducirse en mayor confianza y protagonismo.
Por su parte, el croata, que celebra sus 40 años y disputa su quinta Copa del Mundo, reiteró el compromiso de su equipo: “Tanto yo como todo el equipo daremos todo de nosotros para lograr el mejor resultado posible y representar a Croacia como lo hemos hecho durante todos estos años”. Modrić también reflexionó sobre su longevidad en el fútbol, afirmando que “estar aquí a esta edad es algo especial” y que su objetivo es “dar el máximo y disfrutar cada partido”.
Ambas selecciones llegan al Mundial con metas distintas: México busca consolidar a sus nuevas figuras, mientras que Croacia apuesta por la experiencia de sus veteranos. El elogio de Modrić a Giménez, sin embargo, subraya la creciente importancia del talento mexicano en el escenario internacional.